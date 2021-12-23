Селезнев – о конфликте с журналистом: «Дешевый хайп. Не буду никого бить, тем более, трансгендера»

Евгений Селезнев / фото - dynamo.kiev

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал скандал с угрозами журналисту Андрею Сенькиву:

Я в раздевалке как отец футболистам. Возьмите любого игрока команды и спросите его об этом. С самого первого дня в клубе я старался делать все, чтобы команда была как одна семья. Так было у меня в Днепре.

Сенькив дал недостоверную информацию и не предоставил никаких доказательств. Да, возможно мне следовало использовать меньше нецензурной лексики, но я эмоциональный человек. Он меня провоцировал. Я же не знал, что он записывает этот разговор.

Как мужчина, он должен был меня предупредить, но он оказался трансгендером. Это просто дешевый хайп. Я ему угрожал? Да, я мог что-то сказать, но я никого не буду бить, тем более трансгендера».