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Селезнев – о конфликте с журналистом: «Дешевый хайп. Не буду никого бить, тем более, трансгендера»

На игрока направили жалобу в полицию
Футбол Украинская Премьер-лига
16:14
Селезнев – о конфликте с журналистом: «Дешевый хайп. Не буду никого бить, тем более, трансгендера»
Евгений Селезнев / фото - dynamo.kiev

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев прокомментировал скандал с угрозами журналисту Андрею Сенькиву:

«Я прочитал неправдивую информацию о себе от этого человека. Я позвонил ему и сказал, что она не соответствует действительности. При этом, и главный на то время тренер «Миная» Леонов подтвердил ему мои слова, а также вся команда.

Я в раздевалке как отец футболистам. Возьмите любого игрока команды и спросите его об этом. С самого первого дня в клубе я старался делать все, чтобы команда была как одна семья. Так было у меня в Днепре.

Сенькив дал недостоверную информацию и не предоставил никаких доказательств. Да, возможно мне следовало использовать меньше нецензурной лексики, но я эмоциональный человек. Он меня провоцировал. Я же не знал, что он записывает этот разговор.

Как мужчина, он должен был меня предупредить, но он оказался трансгендером. Это просто дешевый хайп. Я ему угрожал? Да, я мог что-то сказать, но я никого не буду бить, тем более трансгендера».

Ранее народный депутат направил на футболиста жалобу в полицию из-за его угроз журналисту.

Напомним, экс-тренер «Миная» предположил, что Селезнев перестал реализовывать моменты, потому что постарел.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Евгений Селезнев Минай

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