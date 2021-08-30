Селезнев - об инциденте с формой: «Почему ко мне все дое***ись?»

Евгений Селезнев / фото - Футбол 1/2/3

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев вышел на матч против «Шахтера» (1:1) в футболке без эмблемы УАФ с картой Украины.

Форвард ответил, почему шеврона нет на его экипировке:

Почему ко мне все дое***ись? Почему всегда я?

Мне повесили футболку, я ее одел. Я не смотрю и не знаю, что там по регламенту должно быть».