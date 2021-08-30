Кобин: «Многие журналисты называли наших молодых игроков ноунеймами»
Селезнев - об инциденте с формой: «Почему ко мне все дое***ись?»
В первую очередь решили, что это какая-то акция футболиста
Евгений Селезнев / фото - Футбол 1/2/3
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев вышел на матч против «Шахтера» (1:1) в футболке без эмблемы УАФ с картой Украины.
Форвард ответил, почему шеврона нет на его экипировке:
Я что футболки сам себе шею, бл**ь? Они же футболки делают. Причем здесь я? Есть же администратор. Возможно забыли.«
Почему ко мне все дое***ись? Почему всегда я?
Мне повесили футболку, я ее одел. Я не смотрю и не знаю, что там по регламенту должно быть».
По регламенту УПЛ на сезон 2021/22 теперь каждый клуб обязан нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами «Слава Украине» и «Героям Слава». У Селезнева единственного этот шеврон на форме отсутствовал.
Напомним, тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, что журналисты называли его игроков ноунеймами.
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