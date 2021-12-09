Селезнев – об угрозе журналисту: «Я трансгендеров не бью»
Форвард «Миная» Евгений Селезнев высказался о конфликте с журналистом Андреем Сенькивым.
– Наделали вы сегодня шума с Сенькивым.
– Я наделал? Или он?
– Ваши с ним отношения.
– У меня нет с ним отношений, я его знать не знаю.
– За Андрея уже заступился депутат ВР Гончаренко и попросил полицию взять под контроль ваши угрозы физического насилия. Не боитесь привлечения к ответственности?
– За что именно?
– Вы сказали, что хотите набить Сенькиву лицо.
– Гончаренко – это тот, что из Одессы?
– Да.
– Ха-ха-ха. Ну, пусть привлекает к ответственности. Я же не против, если есть за что. Если Сенькив говорит, что он не мужчина, а трансгендер, я должен трансгендеру бить лицо?
– А у вас плохое отношение к трансгендерам?
– Нет. Но если он не мужчина и не женщина, то кто он тогда?
– Наверное, он пошутил.
– Не знаю. Как можно такое на себя сказать?
– Поедете к нему в студию и будете разбираться?
– Я трансгендеров не бью. Куда я буду ехать. Это были эмоции. Я не имел права говорить на камеру матом, потому что на меня смотрят дети, которые равняются на кого-то. Гончаренко написал это, но пусть он за собой смотрит. За мной смотреть не надо.
– Еще есть комитет этики и честной игры, от которого тоже может прилететь.
– А я нечестно играю?
– Вы обзывали Сенькива и угрожали ему.
– Он сам себя обозвал, сказал, что он трансгендер. Не я его обзывал.
Он дает неправдивую информацию. Его набрала команда во главе с тренером и мной. Он говорит: «Я так думаю». Почему ты имеешь право писать вранье, если ты считаешь себя журналистом? Получается, ты врун.
– Может, ему кто-то из клуба слил эту информацию.
– Никто ничего не сливал. Если бы было что сливать, то слили бы. Но он просто придумал это.
За каждое свое слово я отвечу. Полиция – без вопросов. То, что говорит Гончаренко, мне до сраки, до самой дупы. Н###я себе, великий депутат. Одессит будет говорить, чтобы меня на контроль взяли. Да пусть возьмут, я не против. За что брать? За справедливость? Если это правда, в чем проблема? Я ни за что переживать не буду. Если я прав, то я прав.
– Так на кого вы кричали на том видео?
– Я ничего не буду говорить.
– А какой тренер Леонов: мягкий или злой?
– Хороший, очень хороший. Хороший мужик.
– Он справляется с футболистами в раздевалке, контролирует ее?
– Конечно. Я не понимаю, почему каждый день говорят вранье. Это чистый бред. Я только из-за этого и разозлился. Я могу извиниться только за слова, которые я сказал матом. А по-человечески я от своих слов не отрекаюсь. И никогда не отрекусь. То, что я сказал, я считаю это правильным. Если человек врун, то он врун. Мне жалко родителей, которые его воспитали.
– Еще он говорил, что вы любите погулять и выпить. Тоже вранье?
– А он со мной сидел? Если ты сидишь со мной, тогда можешь что-то сказать. А кто такой Сенькив? Он не журналист, он просто берет и врет. Он не знает ситуации, зачем врать?
Напомним, шоу «ТаТоТаке» выложило в сеть запись телефонного разговора Селезнева и Сенькива, в котором футболист угрожает журналисту.
Ранее комментируя скандальный эпизод с нецензурной лексикой Селезнева в адрес партнера по команде, журналист Сенькив, ссылаясь на свои источники, рассказал о натянутой атмосфере в коллективе.
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