Хватит, чтобы побить рекорд. Селезнев заявил, что соперникам «Миная» не поставили 8 пенальти
Селезнев первым позвонил Леонову после отставки из «Миная»
Специалист не проработал и двух месяцев
Игорь Леонов / фото - ФК Минай
Бывший тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал, как подопечные отреагировали не его отставку:
«О Mилевском говорить не буду, а к Селезневу по тренировочному процессу у меня нет претензий. Не удивлюсь, если во втором круге он преуспеет в реализации голевых моментов.
Кстати, после моей отставки Евгений связался со мной одним из первых, а сегодня утром уже позвонили почти все мои уже бывшие подопечные.
Поддерживали, это еще одно свидетельство того, что в «Mинае» был отличный микроклимат».
Специалиста уволили, не дав ему проработать и двух месяцев.
Ранее Леонов назвал матч, победа в котором помогла бы сохранить ему рабочее место.
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