Селезнев первым позвонил Леонову после отставки из «Миная»

Игорь Леонов / фото - ФК Минай

Бывший тренер «Миная» Игорь Леонов рассказал, как подопечные отреагировали не его отставку:

Кстати, после моей отставки Евгений связался со мной одним из первых, а сегодня утром уже позвонили почти все мои уже бывшие подопечные.

Поддерживали, это еще одно свидетельство того, что в «Mинае» был отличный микроклимат».