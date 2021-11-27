Селезнев пообещал пересечь Днепр вплавь, если Гладкий обойдет его в списке бомбардиров

Форвард заключил интересное пари

Евгений Селезнев / фото - ФК Минай

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев поспорил с журналистом Игорем Бурбасом, сможет ли форвард «Зари» Александр Гладкий обогнать его в списке бомбардиров УПЛ.

Женя, здесь твой кум грозится догнать тебя в списке бомбардиров УПЛ.

«Я первым побью рекорд. Дай Бог, чтобы он больше убивал. Я всегда говорил, что Гладкий – самый сильный нападающий, которого видел в жизни. Это верно. Давай сперва побью рекорд я. У меня будет 123, а у тебя 130 или 140».

Давай уж быстрее!

«Трудно это сделать. Гладкий забивал всегда больше меня».

Заключим пари: если Саня Гладкий обгоняет тебя в списке бомбардиров, то ты переплываешь по Днепру.

«Хорошо. Игорь, а ты плывешь за мной со спасительным кругом».

Селезнев вернулся в украинский чемпионат, чтобы побить бомбардирский рекорд Максима Шацких и Сергея Реброва.

Напомним, «Минай» оштрафовал Селезнева за нарушение режима.