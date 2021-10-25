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Селезнев провел 250-й матч в УПЛ
Форвард забил 116 мячей
Фото: ФК Минай
«Рух» сыграл вничью с «Минаем» в матче 12 тура УПЛ.
Юбилейный матч провел нападающий гостей Евгений Селезнев. Он сыграл свой 250-й матч в УПЛ.
Форвард вышел на замену и помог команде набрать одно очко. Он сделал ассист, который оказался первым в этом сезоне.
За «Минай» Селезнев провел 10 матчей, также, как и за «Колос». Кроме того, 139 матчей он отыграл за «Днепр», 55 – за «Шахтер», 36 – за киевский «Арсенал».
Дебютировал Селезнев в 2007-м году. На его счету 116 голов в УПЛ.
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