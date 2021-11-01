Селезнев: «Раньше меня выгоняли за алкоголь, а теперь – из спортзала»

Евгений Селезнев / Фото: Футбол 24

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в эфире программы «Великий футбол» рассказал, как ему удается поддерживать форму в 36-летнем возрасте.

Но я действительно иногда перебарщиваю. В таком возрасте, если ты не поддерживаешь форму, очень тяжело быть наравне с молодыми ребятами. Это практически нереально, потому что они очень много бегают, они очень быстрые. Преимущество в таком возрасте – опыт».