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Селезнев: «Раньше меня выгоняли за алкоголь, а теперь – из спортзала»
36-летний форвард заявил, что серьезно занялся своей физической формой
Евгений Селезнев / Фото: Футбол 24
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев в эфире программы «Великий футбол» рассказал, как ему удается поддерживать форму в 36-летнем возрасте.
«Сам не знаю, откуда берутся силы. Я ем 1 раз в день. У меня должно быть минимум 2 тренировки, не считая с командой. Это уже или стиль, или смысл жизни. Я сильно много тренируюсь. Раньше меня выгоняли за алкоголь, а сейчас выгоняют из-за зала. Это я шутку сказал.
Но я действительно иногда перебарщиваю. В таком возрасте, если ты не поддерживаешь форму, очень тяжело быть наравне с молодыми ребятами. Это практически нереально, потому что они очень много бегают, они очень быстрые. Преимущество в таком возрасте – опыт».
Ранее Селезнев назвал лучших футболистов, против которых когда-либо играл.
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