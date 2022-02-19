Селезнев: «Если «Минай» не останется в УПЛ, завершу карьеру»
Селезнев рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры
Форвард ничего не говорил о тренерской работе
19 февраля 17:31
Евгений Селезнев / Фото: УПЛ
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения карьеры игрока. Его цитирует пресс-служба закарпатского клуба.
– Я хотел бы стать спортивным директором. Следующий мой этап – я пойду учиться в школу Кройффа (учебное заведение готовит спортсменов и профессионалов в области спортивного менеджмента – прим.), хочу ее закончить. А дальше посмотрим.
– Вы еще ни разу об этом не заявляли.
– А чего я буду заявлять? Кому?
Ранее Селезнев заявил, что завершит карьеру, если «Минай» не останется в УПЛ.
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