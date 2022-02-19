Селезнев рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры

Евгений Селезнев / Фото: УПЛ

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал, чем хотел бы заниматься после завершения карьеры игрока. Его цитирует пресс-служба закарпатского клуба.

– Вы еще ни разу об этом не заявляли.

– А чего я буду заявлять? Кому?