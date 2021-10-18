Костышин: «Я был обижен на Селезнева, но он не подонок»
Селезнев рассказал, что у него общего с Ракицким
Игроки раньше представляли «Шахтер»
Евгений Селезнев / фото - ФК Минай
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал, какие у него были друзья в клубах:
«Рак и Русик Ротань. С Русиком мы кумовья, а с Раком мы вдвоем еще с академии. Можно сказать, что мы с Ракицким одинаковые – на нас льется куча критики. Не знаю, почему так критикуют Ракицкого. Я знаю, что он за человек, насколько он справедливый и честный. Не понимаю, зачем они это делают».
Его перестали в сборную Украины вызывать. Ты понял это?
«Конечно, понял. Я уже устал объяснять это людям, мне уже, наверно, стало все равно».
Смирился, что это бесполезно объяснять?
«А что ты объяснишь?»
С Ракицким форвард играл в «Шахтере», а с Ротанем пересекался во времена выступлений за «Днепр».
Напомним, ранее экс-тренер «Колоса» рассказал о конфликте с Селезневым.
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