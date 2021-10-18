Селезнев рассказал, что у него общего с Ракицким

Игроки раньше представляли «Шахтер»

Евгений Селезнев / фото - ФК Минай

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал, какие у него были друзья в клубах:

«Рак и Русик Ротань. С Русиком мы кумовья, а с Раком мы вдвоем еще с академии. Можно сказать, что мы с Ракицким одинаковые – на нас льется куча критики. Не знаю, почему так критикуют Ракицкого. Я знаю, что он за человек, насколько он справедливый и честный. Не понимаю, зачем они это делают».

Его перестали в сборную Украины вызывать. Ты понял это?

«Конечно, понял. Я уже устал объяснять это людям, мне уже, наверно, стало все равно».

Смирился, что это бесполезно объяснять?

«А что ты объяснишь?»

С Ракицким форвард играл в «Шахтере», а с Ротанем пересекался во времена выступлений за «Днепр».

Напомним, ранее экс-тренер «Колоса» рассказал о конфликте с Селезневым.