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Селезнев: «Сказал Караваеву: «Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев»

Форвард рассказал о провокациях в свой адрес
Футбол Украинская Премьер-лига
13:45
Селезнев: «Сказал Караваеву: «Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев»
Фото: ФК Минай

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал о провокациях в свой адрес в этом сезоне.

«Каждому второму хочу набить лицо? Ну когда мне говорят «Петух, езжай в свою ДНР», то что мне ему сказать? Я не имею права такого делать, согласен, но я чуть другой. Я сильно эмоциональный. Я в Донецке не был с 2014 года.

Сначала Караваев, потом выкрики с трибуны? Это некрасиво, согласен, я полностью все понимаю. Но чтобы мне что-то ребенок рассказывал… Караваев просился со мной за стол сесть рядом, а теперь еще рот открывает. Ну, ты что? Почему Буяльский этого не говорит? Начинает что-то бегать, кричать, чего-то рассказывать. Что ты бегаешь? Ты вообще кто?

Я ничего не выяснял, но зачем он перед камерой ждал меня в подтрибунном помещении? Я ему сказал, что после игры поговорим. Сперва Караваев на поле начал что-то доказывать судье. Я ему говорю: «Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев». Он перед камерами стоит ждет меня, я сказал, что потом поговорим, но нет, он не хочет. Вот и все, что было.

Но все эти ситуации мотивируют тебя изнутри. Это не методика, но я такой человек, очень близко все воспринимаю. Я не могу иначе, сам человек такой».

Селезнев не забил ни одного мяча в этом сезоне.

О работе с форвардом недавно рассказал Василий Кобин.

Источник: SportArenaTV Андрей Усмонов
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Евгений Селезнев Александр Караваев

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