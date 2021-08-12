Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 4
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (18 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Кайрат -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Нефтчи -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Мура -:- Запланирован
20:00 Анортосис Фамагуста - Рапид Вена -:- Запланирован
21:00 Сент Джонстон - Галатасарай -:- Запланирован
21:45 Селтик - Яблонец -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Астана - КуПС -:- Запланирован
19:00 Рубин Казань - Ракув Ченстохова -:- Запланирован
19:00 Мольде - Трабзонспор -:- Запланирован
19:00 Карабах - АЕЛ Лимассол -:- Запланирован
20:30 Базель - Уйпешт -:- Запланирован
20:30 Маккаби Тель-Авив - Спартак Трнава -:- Запланирован
21:00 Копенгаген - Локомотив Пловдив -:- Запланирован
21:00 Фейеноорд - Люцерн -:- Запланирован
21:45 Абердин - Брейдаблик -:- Запланирован
21:45 ХБ Торсхавн - Маккаби Хайфа -:- Запланирован
22:00 Партизан - Сочи -:- Запланирован
22:15 Осиек - ЦСКА София -:- Запланирован
Футбол (4 события из 8) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Авангард - Подолье -:- Запланирован
17:30 Полесье - Агробизнес -:- Запланирован
18:30 Волынь - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Шахтер - Металлист-1925 -:- Запланирован

Селезнев снова предложил сопернику «выйти поговорить». На этот раз Караваеву

Форвард «Миная» в каждом туре не покидает поле без скандала
Футбол Украинская Премьер-лига
09:49
Селезнев снова предложил сопернику «выйти поговорить». На этот раз Караваеву
Евгений Селезнев / Фото - ПРОФУТБОЛ Digital

В перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги «Динамо» дома обыграло «Минай» (2:0). Нападающий закарпатцев Евгений Селезнев вновь не ушел с поля без скандала.

В перерыве встречи форвард активно выражал несогласие с решением арбитра дать штрафной удар в сторону ворот его команды. Это переросло в разговор на повышенных тонах с защитником Александрим Караваевым.

Так, в подтрибунном помещении Селезнев «навязчиво предложил» игроку «Динамо» «выйти на улицу, поговорить». Соперник возразил: «Зачем мне с тобой разговаривать?».

Напомним, подобная ситуация произошла с форвардом «Миная» и в предыдущем матче с «Александрией».

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евгений Селезнев Динамо Киев Минай Александр Караваев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Караваев – о конфликте с Селезневым: «Я – парень адекватный. Есть на что тратить время»
Караваев – о конфликте с Селезневым: «Я – парень адекватный. Есть на что тратить время»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:33
Рамирес – о голе и ассисте в дебютном матче: «Так захотел Бог»
Рамирес – о голе и ассисте в дебютном матче: «Так захотел Бог»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:43
Игроки «Динамо» вышли на матч с «Минаем» в футболках в поддержку Попова
Игроки «Динамо» вышли на матч с «Минаем» в футболках в поддержку Попова
Футбол Украинская Премьер-лига
11 августа 23:11
Чемпионат Украины. «Динамо» обыграло «Минай». Как это было
Чемпионат Украины. «Динамо» обыграло «Минай». Как это было
Футбол Украинская Премьер-лига
11 августа 21:23
Два результативных действия Рамиреса в дебютном матче принесли «Динамо» победу над «Минаем»
Два результативных действия Рамиреса в дебютном матче принесли «Динамо» победу над «Минаем»
Футбол Украинская Премьер-лига
11 августа 21:23
Луческу появился на матче «Динамо» впервые после операции
Луческу появился на матче «Динамо» впервые после операции
Футбол Украинская Премьер-лига
11 августа 20:21

Новости: Футбол

UEFA признал игрока проигравшего «Вильярреала» лучшим игроком матча за Суперкубок Европы
UEFA признал игрока проигравшего «Вильярреала» лучшим игроком матча за Суперкубок Европы
Суперкубок UEFA
11:00
Караваев – о конфликте с Селезневым: «Я – парень адекватный. Есть на что тратить время»
Караваев – о конфликте с Селезневым: «Я – парень адекватный. Есть на что тратить время»
Украинская Премьер-лига
10:33
Яремчук: «У «Спартака» немало хороших футболистов. Все будет хорошо»
Яремчук: «У «Спартака» немало хороших футболистов. Все будет хорошо»
Украинские легионеры
10:12
Диего Коста подпишет контракт с «Атлетико Минейро»
Диего Коста подпишет контракт с «Атлетико Минейро»
В мире
10:10
Селезнев снова предложил сопернику «выйти поговорить». На этот раз Караваеву
Селезнев снова предложил сопернику «выйти поговорить». На этот раз Караваеву
Украинская Премьер-лига
09:49
Фонсека мог вернуться в Украину, возглавив сборную
Фонсека мог вернуться в Украину, возглавив сборную
Сборная Украины
09:27
Засиделся. Шакири может перебраться в Лигу 1
Засиделся. Шакири может перебраться в Лигу 1
Лига 1 (Франция)
09:22
Яремчук сообщил, что узнал об интересе со стороны «Бенфики» от Шевченко
Яремчук сообщил, что узнал об интересе со стороны «Бенфики» от Шевченко
Украинские легионеры
09:01
Рамирес – о голе и ассисте в дебютном матче: «Так захотел Бог»
Рамирес – о голе и ассисте в дебютном матче: «Так захотел Бог»
Украинская Премьер-лига
08:43
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
29
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
7
Все новости