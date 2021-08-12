Селезнев снова предложил сопернику «выйти поговорить». На этот раз Караваеву

Форвард «Миная» в каждом туре не покидает поле без скандала

Евгений Селезнев / Фото - ПРОФУТБОЛ Digital

В перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги «Динамо» дома обыграло «Минай» (2:0). Нападающий закарпатцев Евгений Селезнев вновь не ушел с поля без скандала.

В перерыве встречи форвард активно выражал несогласие с решением арбитра дать штрафной удар в сторону ворот его команды. Это переросло в разговор на повышенных тонах с защитником Александрим Караваевым.

Так, в подтрибунном помещении Селезнев «навязчиво предложил» игроку «Динамо» «выйти на улицу, поговорить». Соперник возразил: «Зачем мне с тобой разговаривать?».

Напомним, подобная ситуация произошла с форвардом «Миная» и в предыдущем матче с «Александрией».