Селезнев: «У игроков сборной не получается, но глаза горят»

Евгений Селезнев / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев высказался в эфире программы «Великий футбол» относительно матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии (0:1). Форвард не считает, что игроков «сине-желтых» стоит резко критиковать.

Плохой результат, бывает, вопросов нет. Да, они сыграли в полную силу, и мне нравится, как у них глаза горят, когда они просто играют в футбол – это и с Нидерландами, и с Северной Македонией было. У них было опустошение и физическое, и моральное.

Например, взять Зинченко, у него был сумасшедший сезон, целый год, финал Лиги чемпионов. Малиновский – тоже самое. У многих хоть и не получается, но глаза горят играть в этот футбол, они поняли требования Андрея Николаевича.

Я на их стороне полностью, они для меня молодцы, я не делаю от одной игры великую потерю, у всех бывает. Австрия – это не мальчики с улицы.

Мы проиграли борьбу. В основном мы проиграли единоборства один в один. Попасть в запару – раз ошибся, два ошибся, и у тебя нет той уверенности, ты начинаешь переживать, ты уже не видишь игроков, адресов и внутри какое-то опустошение, нет эмоций.

Футболисты делали сегодня все правильно, они делали все по делу, многое не получалось, было много брака, никто этого не отрицает. Сегодня так звезды сложились – не пошла сегодня игра у нашей сборной, это не из-за того, что они не могут или не хотят, или глаза не горели, просто такое бывает.