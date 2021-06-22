Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Селезнев: «У игроков сборной не получается, но глаза горят»

Экс-форвард национальной команды Украины прокомментировал поражение «сине-желтых» от Австрии
Футбол Сборная Украины
14:08
Селезнев: «У игроков сборной не получается, но глаза горят»
Евгений Селезнев / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев высказался в эфире программы «Великий футбол» относительно матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии (0:1). Форвард не считает, что игроков «сине-желтых» стоит резко критиковать.

Мне тяжело с экспертной точки смотреть, потому что я всегда буду на стороне игроков. Я понимаю, ребята подустали. Да, не яркой, не зрелищной была эта игра, но ребята молодцы и я их вполне поддерживаю.

Плохой результат, бывает, вопросов нет. Да, они сыграли в полную силу, и мне нравится, как у них глаза горят, когда они просто играют в футбол – это и с Нидерландами, и с Северной Македонией было. У них было опустошение и физическое, и моральное.

Например, взять Зинченко, у него был сумасшедший сезон, целый год, финал Лиги чемпионов. Малиновский – тоже самое. У многих хоть и не получается, но глаза горят играть в этот футбол, они поняли требования Андрея Николаевича.

Я на их стороне полностью, они для меня молодцы, я не делаю от одной игры великую потерю, у всех бывает. Австрия – это не мальчики с улицы.

Мы проиграли борьбу. В основном мы проиграли единоборства один в один. Попасть в запару – раз ошибся, два ошибся, и у тебя нет той уверенности, ты начинаешь переживать, ты уже не видишь игроков, адресов и внутри какое-то опустошение, нет эмоций.

Футболисты делали сегодня все правильно, они делали все по делу, многое не получалось, было много брака, никто этого не отрицает. Сегодня так звезды сложились – не пошла сегодня игра у нашей сборной, это не из-за того, что они не могут или не хотят, или глаза не горели, просто такое бывает.

Напомним, действующий форвард сборной Украины Роман Яремчук получил худшую оценку за матч от WhoScored.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евгений Селезнев Украина – Австрия сборная Австрии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кравченко: «В матче Украина – Австрия хотелось увидеть футбол, а не заниматься математикой»
Кравченко: «В матче Украина – Австрия хотелось увидеть футбол, а не заниматься математикой»
Футбол Сборная Украины
12:21
Известный портал назвал Яремчука худшим игроком матча Украина – Австрия
Известный портал назвал Яремчука худшим игроком матча Украина – Австрия
Футбол Сборная Украины
12:01
Журналист: «Сборная Украины сдохла к третьему туру Евро»
Журналист: «Сборная Украины сдохла к третьему туру Евро»
Футбол Сборная Украины
11:42
Ковалец: «С Австрией сборная Украины не была похожа сама на себя»
Ковалец: «С Австрией сборная Украины не была похожа сама на себя»
Футбол Сборная Украины
11:21
1
Вратарь сборной Австрии: «К перерыву должны были вести 4:0, но сами создали себе проблемы»
Вратарь сборной Австрии: «К перерыву должны были вести 4:0, но сами создали себе проблемы»
Футбол Сборная Украины
10:56
Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Экс-игрок сборной Украины: «Матч с Австрией – разочарование»
Футбол Сборная Украины
10:35

Новости: Футбол

Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
Евро-2020
14:59
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
ЕВРО-2020
14:58
Робертсон – о матче с Хорватией: «Мы пока не хотим ехать домой»
Робертсон – о матче с Хорватией: «Мы пока не хотим ехать домой»
Евро-2020
14:54
«Верес» объявил о подписании экс-голкипера «Динамо»
«Верес» объявил о подписании экс-голкипера «Динамо»
Украинская Премьер-лига
14:35
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
Евро-2020
14:34
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
Евро-2020
14:34
Селезнев: «У игроков сборной не получается, но глаза горят»
Селезнев: «У игроков сборной не получается, но глаза горят»
Сборная Украины
14:08
Палкин: «На данном этапе переходов в «Шахтер» ожидать не стоит»
Палкин: «На данном этапе переходов в «Шахтер» ожидать не стоит»
Украинская Премьер-лига
14:06
На лидера «Зари» претендует «серьезный клуб» из Украины
На лидера «Зари» претендует «серьезный клуб» из Украины
Украинская Премьер-лига
13:47
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
15
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости