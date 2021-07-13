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Селезнев ведет переговоры с одним из клубов УПЛ

«Минай» заменит «Олимпик» в элите
Футбол Украинская Премьер-лига
10:44
Селезнев ведет переговоры с одним из клубов УПЛ
Евгений Селезнев / Фото: Обозреватель

Украинский форвард Евгений Селезнев может оказаться в «Минае», сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, футболист уже прибыл в расположение клуба. Но стороны пока не договорились о подписании контракта.

Последним клубом Селезнева был «Колос», за который футболист выступал в предыдущем сезоне.

Напомним, «Минай» может заменить «Олимпик» в УПЛ, который снялся с соревнований.

Петр Приходько
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Теги

Евгений Селезнев Минай

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