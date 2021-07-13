Селезнев ведет переговоры с одним из клубов УПЛ

«Минай» заменит «Олимпик» в элите

Евгений Селезнев / Фото: Обозреватель

Украинский форвард Евгений Селезнев может оказаться в «Минае», сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, футболист уже прибыл в расположение клуба. Но стороны пока не договорились о подписании контракта.

Последним клубом Селезнева был «Колос», за который футболист выступал в предыдущем сезоне.

Напомним, «Минай» может заменить «Олимпик» в УПЛ, который снялся с соревнований.