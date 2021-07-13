«Минай» может вернуться в УПЛ, Свитолина опустилась в рейтинге, Ягупова подписала контракт с грандом Евролиги
Селезнев ведет переговоры с одним из клубов УПЛ
«Минай» заменит «Олимпик» в элите
Евгений Селезнев / Фото: Обозреватель
Украинский форвард Евгений Селезнев может оказаться в «Минае», сообщает «ТаТоТаке».
По информации источника, футболист уже прибыл в расположение клуба. Но стороны пока не договорились о подписании контракта.
Последним клубом Селезнева был «Колос», за который футболист выступал в предыдущем сезоне.
Напомним, «Минай» может заменить «Олимпик» в УПЛ, который снялся с соревнований.
Комментарии 0