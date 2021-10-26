Селезнев: «Я голов забил больше, чем весь «Ингулец»

Евгений Селезнев / фото - ФК Минай

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев резко отреагировал на нелестные слова президента «Ингульца» Александра Поворознюка в его сторону:

Футболист должен играть в футбол, а шахтер — работать в шахте. Каждый должен заниматься своим делом. Я не понимаю, когда посторонние люди начинают говорить о футболе. Речи о моем переходе в Ингулец вообще не было, я никуда не просился.

Тоже слова Поворознюка: «Если Селезнев футболист — то я испанский летчик». А кто, он футболист? Ты это говоришь человеку, который был на определенном уровне, выигрывал чемпионства, трофеи, выступал рядом с многими футболистами, играл в сборной. Это его, конечно, дело. Пусть говорит, что хочет, я его знать не знаю».