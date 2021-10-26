Селезнев: «Я голов забил больше, чем весь «Ингулец»
Нападающий «Миная» Евгений Селезнев резко отреагировал на нелестные слова президента «Ингульца» Александра Поворознюка в его сторону:
«После слов Поворознюка, что он никогда не возьмет меня к себе в команду, я ему набрал. Говорю: «Слушай, что я тебе плохого сделал?». Он мне сказал, что мою карьеру нужно было заканчивать в 2015 году после финала Лиги Европы. Так зато в 2018 году в Турции я выиграл два кубка, а он никогда кубки не выигрывал и что-то будет мне говорить? Я голов больше забил, чем весь Ингулец».
Футболист должен играть в футбол, а шахтер — работать в шахте. Каждый должен заниматься своим делом. Я не понимаю, когда посторонние люди начинают говорить о футболе. Речи о моем переходе в Ингулец вообще не было, я никуда не просился.
Тоже слова Поворознюка: «Если Селезнев футболист — то я испанский летчик». А кто, он футболист? Ты это говоришь человеку, который был на определенном уровне, выигрывал чемпионства, трофеи, выступал рядом с многими футболистами, играл в сборной. Это его, конечно, дело. Пусть говорит, что хочет, я его знать не знаю».
Президент клуба из Петрово весной этого года критически отозвался о играющем тогда еще за «Колос» Селезневе и выступающем за «Минай» Милевском.
Поворознюк заявил, что из-за Селезнева половина команды из Ковалевки пристрастилась к алкоголю.
Напомним, ранее опытный форвард рассказал о перепалке с Караваевым во время матча с «Динамо».
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