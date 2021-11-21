Селезнев забил первый мяч в сезоне

Отличился только в 15 туре

Фото: ФК Минай

«Минай» сыграл вничью с «Ингульцом» (2:2) в 15-м туре УПЛ.

За хозяев голом отметился форвард Евгений Селезнев. Это его первый мяч в сезоне.

Более того, Селезнев забил с игры. В прошлом сезоне все свои пять мячей за «Колос» он оформил с пенальти.

Теперь на счету нападающего 117 мячей в УПЛ. До рекорда Максима Шацких – 6 голов. Напомним, экс-форвард «Динамо» и «Арсенала» забил 123 мяча в чемпионатах Украины.