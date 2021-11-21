«Минай» упустил победу над «Ингульцом», несмотря на гол Селезнева
Селезнев забил первый мяч в сезоне
Отличился только в 15 туре
21 ноября 16:41
Фото: ФК Минай
«Минай» сыграл вничью с «Ингульцом» (2:2) в 15-м туре УПЛ.
За хозяев голом отметился форвард Евгений Селезнев. Это его первый мяч в сезоне.
Более того, Селезнев забил с игры. В прошлом сезоне все свои пять мячей за «Колос» он оформил с пенальти.
Теперь на счету нападающего 117 мячей в УПЛ. До рекорда Максима Шацких – 6 голов. Напомним, экс-форвард «Динамо» и «Арсенала» забил 123 мяча в чемпионатах Украины.
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