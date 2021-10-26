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«Сельта» в большинстве разгромила «Хетафе»

Команда из Мадрида все еще без побед
Футбол Примерa (Испания)
07:19
«Сельта» в большинстве разгромила «Хетафе»
Фото: twitter.com/RCCelta

«Сельта» в матче 10 тура Ла Лиги на выезде разгромила «Хетафе».

Гости забили три безответных мяча в ворота соперника. Дубль оформил Санти Мина. Еще один мяч на счету Аспаса.

«Хетафе» с 63 минуты играли в меньшинстве. У команды 0 побед в нынешнем сезоне и последнее место в таблице.

Ла Лига. 10-й тур:

«Хетафе» – «Сельта» 0:3

Голы: Мина, 55, 73, Аспас, 58

«Хетафе»: Сория — Суарес, Джене, Куэнка, Оливера — Арамбарри, Аленья (Митрович, 67), Тимор (Поведа, 60), Максимович — Флорентину, Сандро Рамирес (Унал, 45).

«Сельта»: Дитуро — Мальо, Мурильо, Айду (Араухо, 67), Галан — Денис Суарес (Йокушлу, 80), Мендес, Бельтран, Нолито (Гальярдо, 71) — Аспас (Серви, 72), Санти Мина.

Удаление: Джене, 63, Чема, 81 (не на поле)

Андрей Усмонов
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