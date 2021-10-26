«Хетафе» - «Сельта»: прогноз на матч чемпионата Испании
«Сельта» в большинстве разгромила «Хетафе»
Команда из Мадрида все еще без побед
07:19
Фото: twitter.com/RCCelta
«Сельта» в матче 10 тура Ла Лиги на выезде разгромила «Хетафе».
Гости забили три безответных мяча в ворота соперника. Дубль оформил Санти Мина. Еще один мяч на счету Аспаса.
«Хетафе» с 63 минуты играли в меньшинстве. У команды 0 побед в нынешнем сезоне и последнее место в таблице.
Ла Лига. 10-й тур:
«Хетафе» – «Сельта» 0:3
Голы: Мина, 55, 73, Аспас, 58
«Хетафе»: Сория — Суарес, Джене, Куэнка, Оливера — Арамбарри, Аленья (Митрович, 67), Тимор (Поведа, 60), Максимович — Флорентину, Сандро Рамирес (Унал, 45).
«Сельта»: Дитуро — Мальо, Мурильо, Айду (Араухо, 67), Галан — Денис Суарес (Йокушлу, 80), Мендес, Бельтран, Нолито (Гальярдо, 71) — Аспас (Серви, 72), Санти Мина.
Удаление: Джене, 63, Чема, 81 (не на поле)
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