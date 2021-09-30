«Селтик – Байер»: прогноз на матч Лиги Европы

Ещё один верховой матч в группе G!

Прогноз

Анализируя игру второго тура группового этапа Лиги Европы между «Селтиком» и «Байером» проще отталкиваться от игры леверкузенцев. «Фармацевты» на удивление быстро нашли замену для ушедшего в «Челси» Кая Хаверца в лице Флориана Вирца. Этот 18-летний вундеркинд уже разрывает Бундеслигу. Не за горами его переезд в более статусный клуб. Именно на Вирца в составе гостей нужно обратить наибольшее внимание (5 голов и 4 ассиста в 6 матчах сезона, между прочим).

«Байер» в целом команда очень весёлая и это показывают результаты прошлых матчей – в 5 случаях из последних 6 уверенно прошёл тотал больше (2,5), в том числе в поединке первого тура ЛЕ против «Ференцвароша» (2:1). В чемпионате Германии картина абсолютно та же – после шести сыгранных игр Бундеслиги средний тотал в поединках при участии «Аспириновых» - 3,8 гола за матч. Не самый топовый показатель в сравнении с «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд, но гораздо выше средней температуры по палате.

Матч против «Селтика» - отличная возможность для немцев продлить голевую тенденцию. И здесь обратить внимание нужно на то, что коллектив из Глазго в течение сентября в целых трёх поединках успел забить по 3 мяча. Как видим, с атакой у хозяев всё в полном порядке. А вот пропущенные 4 гола от «Бетиса» в первом туре ЛЕ настораживают. Чемпионат Шотландии для «Селтика» - тёплая ванна. В еврокубках же подопечные Постекоглу сталкиваются с совершенно другим уровнем сопротивления.

Судя по предложенным котировкам букмекеров, «Байер» по классу в этой паре на голову выше соперника. Но на стороне «Селтика» преимущество домашнего поля. Не советуем лезть в исходы, а лучше присмотреться к более надёжной ставке – тотал матча больше (2,5) по коэффициенту 1,7.