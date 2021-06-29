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«Селтик» и «Мехелен» не могут договориться о будущем Шведа

Украинец принадлежит шотландскому клубу, но выступал в Бельгии на правах аренды
Футбол Украинские легионеры
15:54
«Селтик» и «Мехелен» не могут договориться о будущем Шведа
Марьян Швед / Фото - AFP

Нападающий «Селтика» Марьян Швед прокомментировал свое будущее. В минувшем сезоне украинец выступал за «Мехелен» на правах аренды.

Где продолжите карьеру – в «Мехелене» или «Селтике»?

Клубы сейчас договариваются, не могут никак это сделать.

А вы где хотели бы играть?

Я не могу говорить об этом.

23-летний футболист провел за бельгийский клуб 24 матча. В них ему удалось отличиться 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что другой представитель бельгийской лиги Эдуард Соболь неоднократно терял сознание перед Евро-2020.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Теги

Марьян Швед Селтик Мехелен

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