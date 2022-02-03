«Селтик» разгромил «Рейнджерс» и возглавил таблицу впервые после ухода Джеррарда

«Кельты» справились с ослабленным принципиальным соперником

Фото - Селтик

В 24-м туре шотландского Премьершипа «Селтик» на своем поле разгромил «Рейнджерс» в «Дерби старой фирмы».

Перед принципиальным поединком «кельты» отставали на два очка от непримиримого соперника. Этот матч был прекрасным шансом перевернуть ситуацию.

И команда не стала оттягивать расправу. Хатате оформил дубль, а Абада забил мяч еще в первом тайме. После перерыва коллективу в синем не удалось организовать даже гол престижа.

«Селтик» на одно очко опередил «Рейнджерс» и впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу.

Чемпионат Шотландии, 24 тур

«Селтик» – «Рейнджерс» 3:0

Голы: Хатате 5, 42, Абада 44

«Селтик»: Харт, Юранович, Картер-Викерс, Стартфельт, Тейлор, О'Райли (Соро 88), К. Макгрегор, Хатате (Маккарти 73), Абада (Маеда 62), Якумакис (Форрест 62), Жота (Доак 88).

«Рейнджерс»: А. Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Бесси, Баришич (Джек 46), Арфилд, Камара (Балогун 46), Арибо, Диалло (Сакала 46), Руф, Кент.

К. Макгрегор, Доак – Бесси,Тавернье, Балогун