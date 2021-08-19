Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Окончен
22:00 Бенфика - ПСВ 2:1 Окончен
22:00 Мальме - Лудогорец 2:0 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Легия Варшава -:- Запланирован
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт -:- Запланирован
22:00 Рапид Вена - Заря -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован

«Селтик» сделал заявку на выход в группу Лиги Европы обыграв АЗ

Ответный матч состоится через неделю
Футбол Лига Европы UEFA
07:11
«Селтик» сделал заявку на выход в группу Лиги Европы обыграв АЗ
Фото: twitter.com/CelticFC

«Селтик» в домашнем матче квалификации Лиги Европы обыграл голландский АЗ.

Шотландский клуб забил в каждом из таймов. Вначале это сделал Фрухаси на старте матча, а во втором тайме АЗ уже забил в свои ворота из-за автогола Летсхерта.

Ответная игра состоится через неделю в Нидерландах.

«Селтик» – АЗ 2:0

Голы: Фурхаси, 12, Летсхерт, 61 (АГ)

«Селтик»: Харт, Ралстон, Старфельт, Уэлш, Тэйлор, Макгрегор, Рогич (Маккарти, 75), Тернбулл (Соро, 88), Форрест, Фурухаси (Монтгомери, 74), Абада (Эдуар, 58).

АЗ: Верхюлст, Сугавара, Мартинс Инди, Летсхерт, Остинг, Мидтше (Класи, 72), Копмейнерс, де Вит, Гудмундссон (Эвьен, 72), Павлидис (Поку, 80), Абуклал.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Селтик АЗ Алкмаар

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Игрок, которого сватали в «Динамо», забил обидчику киевлян и помог «Селтику» победить
Игрок, которого сватали в «Динамо», забил обидчику киевлян и помог «Селтику» победить
Футбол Лига Европы UEFA
5 августа 20:35
Официально. Джо Харт нашел себе новый клуб в Шотландии
Официально. Джо Харт нашел себе новый клуб в Шотландии
Футбол В Европе
4 августа 07:58
Джо Харт может перебраться в чемпионат Шотландии
Джо Харт может перебраться в чемпионат Шотландии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 июля 12:51
В «Мехелене» подтвердили, что ведут переговоры с «Селтиком» по Шведу
В «Мехелене» подтвердили, что ведут переговоры с «Селтиком» по Шведу
Футбол Украинские легионеры
22 июля 19:10

Новости: Футбол

Скрипник: «Заря» постарается проявить себя в матче с «Рапидом»
Скрипник: «Заря» постарается проявить себя в матче с «Рапидом»
Лига Европы UEFA
08:13
Сегодня «Заря» сыграет с «Рапидом» в квалификации Лиги Европы
Сегодня «Заря» сыграет с «Рапидом» в квалификации Лиги Европы
Лига Европы UEFA
07:50
Палкин: «Поблагодарил Суркисов за поддержку «Шахтера» с «Монако»
Палкин: «Поблагодарил Суркисов за поддержку «Шахтера» с «Монако»
Лига чемпионов UEFA
07:22
«Селтик» сделал заявку на выход в группу Лиги Европы обыграв АЗ
«Селтик» сделал заявку на выход в группу Лиги Европы обыграв АЗ
Лига Европы UEFA
07:11
Лига Европы. «Рапид» – «Заря». Онлайн трансляция
Лига Европы. «Рапид» – «Заря». Онлайн трансляция
Лига Европы UEFA
06:54
Ассист Яремчука принес «Бенфике» победу над ПСВ в Лиге чемпионов
Ассист Яремчука принес «Бенфике» победу над ПСВ в Лиге чемпионов
Лига чемпионов UEFA
18 августа 23:59
Лига чемпионов. «Бенфика» обыграла ПСВ. Как это было
Лига чемпионов. «Бенфика» обыграла ПСВ. Как это было
Лига чемпионов UEFA
18 августа 23:54
Карас: «Реализация с «Ингульцом» была слабой. Соперник легко забил мяч»
Карас: «Реализация с «Ингульцом» была слабой. Соперник легко забил мяч»
Украинская Премьер-лига
18 августа 22:51
Не останавливайте эту машину. Яремчук отличился очередным ассистом за «Бенфику»
Не останавливайте эту машину. Яремчук отличился очередным ассистом за «Бенфику»
Украинские легионеры
18 августа 22:31
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
1
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
88
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
3
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
Все новости