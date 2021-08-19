Игрок, которого сватали в «Динамо», забил обидчику киевлян и помог «Селтику» победить
«Селтик» сделал заявку на выход в группу Лиги Европы обыграв АЗ
Ответный матч состоится через неделю
07:11
Фото: twitter.com/CelticFC
«Селтик» в домашнем матче квалификации Лиги Европы обыграл голландский АЗ.
Шотландский клуб забил в каждом из таймов. Вначале это сделал Фрухаси на старте матча, а во втором тайме АЗ уже забил в свои ворота из-за автогола Летсхерта.
Ответная игра состоится через неделю в Нидерландах.
«Селтик» – АЗ 2:0
Голы: Фурхаси, 12, Летсхерт, 61 (АГ)
«Селтик»: Харт, Ралстон, Старфельт, Уэлш, Тэйлор, Макгрегор, Рогич (Маккарти, 75), Тернбулл (Соро, 88), Форрест, Фурухаси (Монтгомери, 74), Абада (Эдуар, 58).
АЗ: Верхюлст, Сугавара, Мартинс Инди, Летсхерт, Остинг, Мидтше (Класи, 72), Копмейнерс, де Вит, Гудмундссон (Эвьен, 72), Павлидис (Поку, 80), Абуклал.
Комментарии 0