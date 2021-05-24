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Селюк: «Если бы Калитвинцев использовал опыт Туре, у «Олимпика» не было бы таких никчемных результатов»

Агент ивуарийца предположил, что главный тренер боялся, что его хотят «подсидеть»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:43
Селюк: «Если бы Калитвинцев использовал опыт Туре, у «Олимпика» не было бы таких никчемных результатов»
Яя Туре / Фото: ФК Олимпик

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы экс-игрока «Манчестер Сити» Яя Туре, покинувшего пост ассистента главного тренера «Олимпика», подвел итог пребывания ивуарийца в Украине.

Благодарен «Олимпику», который дал возможность Яя пройти стажировку в донецком клубе, начать в нем тренерскую карьеру, поскольку Туре сейчас учится в Киеве, чтобы получить тренерскую лицензию. Было символично, что в донецком «Металлурге» он начинал свою европейскую карьеру игрока, а в донецком «Олимпике» уже начал как тренер. Правда, конечно, хотелось, чтобы его процесс вовлечения в работу как тренера в «Олимпике» был больше, чем получилось. Но как получилось, так получилось.

Возможно, если бы Юрий Калитвинцев использовал опыт Яя, у него бы не было таких никчемных результатов и он не завершил работу в «Олимпике». Многие тренеры почему-то считают, что он мог кого-то «подсидеть». Нет. Это не так. Он только учится на тренера, максимум, может быть помощником, потому что не имеет лицензии Pro. Конечно, он высказывал свое мнение, говорил, кто, по его мнению, «сырой» из игроков «Олимпика» для УПЛ. Как показало время и итог чемпионата, он был во многом прав и сейчас идут изменения в «Олимпике», о которых он говорил.

Уход Яя из «Олимпика» связан исключительно с дальнейшим развитием тренерской карьеры. Есть направления, куда он двигается. Как футболисты ищут, где им выгоднее и лучше, так и тренеры. Поэтому Яя сейчас изучает дальнейшие варианты работы тренером. У него есть предложения, поэтому, думаю, в ближайшие 10 дней этот вопрос решится.

Нужно двигаться дальше, ведь в «Олимпике» Яя Туре работал бесплатно, ничего не получал, но делал первые шаги как молодой специалист.

Напомним, что в следующем сезоне Туре может войти в тренерский штаб российского «Ахмата».

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Олимпик Донецк Яя Туре Юрий Калитвинцев

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