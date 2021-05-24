Селюк: «Если бы Калитвинцев использовал опыт Туре, у «Олимпика» не было бы таких никчемных результатов»

Яя Туре / Фото: ФК Олимпик

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы экс-игрока «Манчестер Сити» Яя Туре, покинувшего пост ассистента главного тренера «Олимпика», подвел итог пребывания ивуарийца в Украине.



Возможно, если бы Юрий Калитвинцев использовал опыт Яя, у него бы не было таких никчемных результатов и он не завершил работу в «Олимпике». Многие тренеры почему-то считают, что он мог кого-то «подсидеть». Нет. Это не так. Он только учится на тренера, максимум, может быть помощником, потому что не имеет лицензии Pro. Конечно, он высказывал свое мнение, говорил, кто, по его мнению, «сырой» из игроков «Олимпика» для УПЛ. Как показало время и итог чемпионата, он был во многом прав и сейчас идут изменения в «Олимпике», о которых он говорил.

Уход Яя из «Олимпика» связан исключительно с дальнейшим развитием тренерской карьеры. Есть направления, куда он двигается. Как футболисты ищут, где им выгоднее и лучше, так и тренеры. Поэтому Яя сейчас изучает дальнейшие варианты работы тренером. У него есть предложения, поэтому, думаю, в ближайшие 10 дней этот вопрос решится.

Нужно двигаться дальше, ведь в «Олимпике» Яя Туре работал бесплатно, ничего не получал, но делал первые шаги как молодой специалист.