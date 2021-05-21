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Селюк: «Есть клубы, которые хотят пригласить Яя Туре на работу»
Ивуариец может оказаться в России
21 мая 18:10
Фото: ФК Олимпик
Агент Дмитрий Селюк подтвердил уход Яя Туре из «Олимпика».
С чем связан уход Яя?
«Да ни с чем. Есть клубы, которые хотят пригласить его на работу, в том числе из РПЛ. Яя сейчас учится, получает лицензию, работать главным тренером он пока не может. Я думаю, что через год-два он будет работать где-нибудь в Испании, Англии или Франции.
Это счастье, что такие люди приезжают и делятся своим опытом. Я удивляюсь с руководителей многих клубов. Они порой берут тупоголовых тренеров.
Нужно больше приглашать таких людей, как Яя, и футбол будет ярче, продуктивнее».
Туре провел в «Олимпике» 4 месяца.
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