Селюк: «Есть клубы, которые хотят пригласить Яя Туре на работу»

Фото: ФК Олимпик

Агент Дмитрий Селюк подтвердил уход Яя Туре из «Олимпика».



С чем связан уход Яя?

Это счастье, что такие люди приезжают и делятся своим опытом. Я удивляюсь с руководителей многих клубов. Они порой берут тупоголовых тренеров.

Нужно больше приглашать таких людей, как Яя, и футбол будет ярче, продуктивнее».