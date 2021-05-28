Семин: «Футбол принадлежит болельщикам»

Еще одна известная футбольная личность высказалась против Суперлиги

Юрий Семин / фото - eurosport

Экс-тренер киевского «Динамо» Юрий Семин на официальном сайте «Локомотива» высказал свое мнение о Европейской Суперлиге:

«Эта ситуация еще раз показала значимость болельщиков. Тех традиций, которые есть в футболе. Они очень глубокие. Ошибка людей, которые запускали это проект, в том, что не были подготовлены болельщики к нему. В большей степени это касается англичан. Они хотят видеть неожиданные результаты. Когда слабая команда обыгрывает первую. Им нужны истории, чтобы такой клуб, как «Лестер», мог стать чемпионом. Футбол принадлежит болельщикам. Для чего футбол, если их нет? Суперлига — тут была искусственная ситуация. Ну, будут жить хорошо 14 клубов. А остальные? Футбол все-таки справедливая игра».

9 из 12 клубов-основателей Суперлиги уже отреклись от проекта. Не покинули эту затею только главные идейные вдохновители: «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Напомним, UEFA открыли дисциплинарные дела в отношении клубов Суперлиги.