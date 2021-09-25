Семин покинул «Ростов», проработав там всего два месяца

Специалист ненадолго задержался в клубе

Юрий Семин / фото - Eurosport

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин покинул пост наставника «Ростова», сообщает официальный сайт клуба.

Решение об отставке было принято после встречи специалиста с руководством команды. Коллектив плохо стартовал в национальном первенстве, набрав лишь 6 очков за 8 туров и расположившись на 14 строчке в таблице.

В «Ростове» Семин проработал меньше двух месяцев – его назначили 2-го августа на замену ушедшему в сборную России Валерию Карпину.

Ранее 74-летний тренер работал в «Динамо» в сезоне 2008/2009, а также в период с 2010 по 2012 год.

Летом специалист заявлял о необходимости провести матч между сборными Украины и России.