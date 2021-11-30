«Золотой мяч» вновь разочаровал. Левандовски должны были признать лучшим, а наградили лишь подставкой из-под торта
Семин: «Во вручении «Золотого мяча» люди тоже следовали какой-то логике»
Многие остались недовольны итогами голосования
Юрий Семин / фото - Eurosport
Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин прокомментировал церемонию вручения «Золотого мяча»:
«Мы никакую роль уже не сыграем в этой истории, во вручении «Золотого мяча» люди тоже следовали какой-то логике.
По мне, Роберт Левандовски заслуживал получить «Золотой мяч». Месси и так все называют лучшим игроком XXI века».
Поляк занял второе место в голосовании, уступив Месси в 33 бала. А вот отставание от 3-го и 4-х мест более существенное.
«Золотой мяч» вновь разочаровал. Левандовски должны были признать лучшим, а наградили лишь подставкой из-под торта.
Комментарии 0