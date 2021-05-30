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Семин: «Зинченко хорошо отыграл весь матч с «Челси», но в голе есть его ошибка»

«Манчестер Сити» уступил в финале ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:53
Семин: «Зинченко хорошо отыграл весь матч с «Челси», но в голе есть его ошибка»
Фото: Getty Images

Бывший тренер «Динамо» Юрий Семин оценил игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в финальном матче Лиги чемпионов против «Челси».

«Игра высочайшего уровня, очень мощный матч. Жаль, не удалось увидеть это вживую. Играли две команды, которые хорошо друг друга знают, поэтому был такой напряженный и сложный матч в плане тактики. Можно сказать, удача вчера была на стороне «Челси».

Тренерская ли победа Тухеля? В первую очередь, это общая победа: игроков, тренера и всего клуба. Матч был совершенно равный – кому-то больше повезло, а кому-то меньше.

В пропущенном голе есть ошибка со стороны Зинченко, хотя он хорошо играл весь матч. Саша не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника в момент передачи на Хавертца. А в таких играх малейшая ошибка играет катастрофическую роль».

Тем не менее, Зинченко был признан лучшим игроком своей команды в финале ЛЧ.

Источник: Sport24 Петр Приходько
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Теги

Челси Манчестер Сити Александр Зинченко

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