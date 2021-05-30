Семин: «Зинченко хорошо отыграл весь матч с «Челси», но в голе есть его ошибка»

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Бывший тренер «Динамо» Юрий Семин оценил игру защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в финальном матче Лиги чемпионов против «Челси».

Тренерская ли победа Тухеля? В первую очередь, это общая победа: игроков, тренера и всего клуба. Матч был совершенно равный – кому-то больше повезло, а кому-то меньше.

В пропущенном голе есть ошибка со стороны Зинченко, хотя он хорошо играл весь матч. Саша не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника в момент передачи на Хавертца. А в таких играх малейшая ошибка играет катастрофическую роль».