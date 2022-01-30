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Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка Африки

В четвертьфинале были сильнее Экваториальной Гвинеи
Футбол В мире
22:52
Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка Африки
Фото: As

В четвертьфинальном матче Кубка Африки Сенегал переиграл Экваториальную Гвинею.

Кубок Африки, 1/4 финала

Сенегал – Экваториальная Гвинея 3:1

Голы: Дьедиу, 28, Куяте, 68, Сарр, 79 – Буйла, 57

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Гуйе, Менди, Гуйе (Куяте, 65), Мане, Дьедиу (Дьенг, 65), Диа (Сарр, 58).

Экваториальная Гвинея: Овоно, Акапо, Обианг, Коко, Ндонг, Буйла, Ганет (Бикоро, 72), Миранда (Энеме, 80), Пепин (Бальбоа, 85), Нсуэ (Оба, 81), Сальвадор (Белима, 80).

Предупреждения: Сисс (9), Гуйе (18), Пепин (36).

В полуфинале Кубка Африки Сенегал сыграет против Буркина-Фасо, матч состоится 2-го февраля. Во втором полуфинале 3-го февраля Египет сразится с Камеруном.

Петр Приходько
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сборная Сенегала (футбол)

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