Гол Салаха помог Египту обыграть Марокко и выйти в полуфинал Кубка Африки
Сенегал стал последним полуфиналистом Кубка Африки
В четвертьфинале были сильнее Экваториальной Гвинеи
Фото: As
В четвертьфинальном матче Кубка Африки Сенегал переиграл Экваториальную Гвинею.
Кубок Африки, 1/4 финала
Сенегал – Экваториальная Гвинея 3:1
Голы: Дьедиу, 28, Куяте, 68, Сарр, 79 – Буйла, 57
Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Гуйе, Менди, Гуйе (Куяте, 65), Мане, Дьедиу (Дьенг, 65), Диа (Сарр, 58).
Экваториальная Гвинея: Овоно, Акапо, Обианг, Коко, Ндонг, Буйла, Ганет (Бикоро, 72), Миранда (Энеме, 80), Пепин (Бальбоа, 85), Нсуэ (Оба, 81), Сальвадор (Белима, 80).
Предупреждения: Сисс (9), Гуйе (18), Пепин (36).
В полуфинале Кубка Африки Сенегал сыграет против Буркина-Фасо, матч состоится 2-го февраля. Во втором полуфинале 3-го февраля Египет сразится с Камеруном.
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