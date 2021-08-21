Сенегальский новичок «Динамо» оформил первый хет-трик в футболке киевлян

Юношеская команда «бело-синих» разнесла «Десну»

Самба Диалло / Фото - Динамомания

В пятом туре чемпионата Украины команда «Динамо» U-19 камня на камне не оставила от «Десны». Киевляне отправили в ворота одногодок девять мячей.

Примечательно, что первый хет-трик в бело-синей футболке оформил летний новичок Самба Диалло. Также тремя мячами отличился постепенно подпускающийся к основе Назар Волошин.

Ранее главный тренер юношеской команды «Динамо» Игорь Костюк дал положительную оценку сенегальцу.

Чемпионат U-19, 5 тур

«Динамо» – «Десна» 9:0

Голы: Диалло, 10, 43, 47, Вивчаренко, 12, 71, Волошин, 38, 66, 82, Царенко, 45+2

«Динамо»: 35. Нещерет (12. Тугай, 46), 22. Малыш, 13. Филатов (4. Боль, 60), 2. Вивчаренко, 8. Бенедюк, 17. Бражко (18. Мельниченко, 63), 6. Яцык (31. Шулянский, 46), 11. Царенко (5. Скрипник, 46), 30. Диалло, 10. Волошин, 9. Горбач.

«Десна» (стартовый состав): 1. Сидоренко, 22. Демьяненко, 2. Легкобит, 15. Шостка, 6. Степанов, 18. Коршун, 10. Макаренко, 17. Безгубченко, 8. Мочуляк, 19. Божок, 7. Хапилин.

Удаление: Шостка