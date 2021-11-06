Сенсации не будет. «Ньюкасл» определился с новым главным тренером

О назначении вскоре объявят

Фото: BBC

«Ньюкасл» определился с новым главным тренером.

Им станет экс-наставник «Борнмута» Эдди Хау. Он подпишет контракт в ближайшее время.

О назначении должны объявить в течении пары дней. Стороны согласовали контракт на три года, сообщает BBC.

«Ньюкасл» хотел назначить тренером Унаи Эмери, но тот решил остаться в Испании. В итоге, Хау остался единственным вариантом.

На этом посту он сменит Стива Брюса, которого уволили неделю назад.