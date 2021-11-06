«Ньюкасл» определился с первым топ-трансфером
Сенсации не будет. «Ньюкасл» определился с новым главным тренером
О назначении вскоре объявят
12:45
Фото: BBC
«Ньюкасл» определился с новым главным тренером.
Им станет экс-наставник «Борнмута» Эдди Хау. Он подпишет контракт в ближайшее время.
О назначении должны объявить в течении пары дней. Стороны согласовали контракт на три года, сообщает BBC.
«Ньюкасл» хотел назначить тренером Унаи Эмери, но тот решил остаться в Испании. В итоге, Хау остался единственным вариантом.
На этом посту он сменит Стива Брюса, которого уволили неделю назад.
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