Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» прошел «Милан» благодаря голу Погба, «Рейнджерс» вдевятером уступил «Славии»
Сенсационное «Динамо» Загреб, обидчики украинских клубов – определены все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Жеребьевка состоится в 14:00 19 марта
07:39
Участники четвертьфиналов Лиги Европы / Фото: UEFA
Определены все участники 1/4 финала Лиги Европы 2020/21.
Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне 19 марта в 14:00 по Киеву. Первые матчи четвертьфинальные матчи ЛЕ пройдут 8 апреля, ответные – 15 апреля.
На этой стадии выступят по два представителя от Испании и Англии, по одному – от Италии, Нидерландов, Хорватии и Чехии.
Участники 1/4 финала
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Арсенал» (Англия)
«Вильярреал» (Испания)
«Гранада» (Испания)
«Рома» (Италия)
«Аякс» (Нидерланды)
«Динамо» Загреб (Хорватия)
«Славия» Прага (Чехия)