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Сенсационный новичок АПЛ в компенсированное время вырвал победу над «Вест Хэмом» Ярмоленко

Украинец так и не появился на поле
Футбол Премьер-Лига (Англия)
3 октября 17:57
Сенсационный новичок АПЛ в компенсированное время вырвал победу над «Вест Хэмом» Ярмоленко
Фото - Вест Хэм

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле уступил «Брентфорду».

После гола Мбемо гости до 80-й минути сохраняли преимущество в счете. Хозяева нашли в себе силы, чтобы отыграться. Самым расторопным после подачи углового оказался Боуэн.

Однако на четвертой компенсированной минуте «Брентфорд» все же вырвал победу. Очередным голом после выхода на замену отличился Висса.

Вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко на поле так и не вышел. Украинец весь матч провел на скамейке запасных. Интересно, что главный тренер команды Дэвид Мойес не провел ни одной замены.

«Брентфорд» на одно очко опередил «Вест Хэм» в турнирной таблице. Сенсационный новичок АПЛ поднялся на седьмую строчку.

АПЛ, 7 тур

«Вест Хэм» – «Брентфорд» 1:2

Голы: Боуэн, 80 – Мбемо, 20, Висса, 90+5

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма, Боуэн.

«Брентфорд»: Райя, Йоргенсен, Янссон, Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Оньека (Бидструп, 82), Баптист (Йенсен, 29), Тоуни, Мбемо (Висса, 82).

Предупреждения: Зума, Райс – Нергор, Канос, Йоргенсен

Сергей Стаднюк
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Вест Хэм Андрей Ярмоленко Брентфорд

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