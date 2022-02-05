Сенсационный «Сент-Жиллуа» дожал «Антеверпен» и оторвался уже на десять очков во главе таблицы

Новичок высшего дивизиона Бельгии все ближе к чемпионству

Фото - Юнион Сент-Жиллуа

В 26-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Юнион Сент-Жиллуа» на выезде переиграл «Антверпен».

Это был матч между двумя лидерами в турнирной таблице. И сильнее оказался сенсационный новичок высшего дивизиона.

Все основные события пришлись на второй тайм. Ундав оформил дубль, чем принес победу «Юниону».

Таким образом, «Сент-Жиллуа» оторвался от ближайшего преследователя уже на десять очков. На 12 пунктов отстает «Брюгге» Эдуарда Соболя, имея матч в запасе.

Чемпионат Бельгии, 26 тур

«Антверпен» – «Юнион Сент-Жиллуа» 0:2

Голы: Ундав, 50, 77

«Антверпен»: Бутез, Де Лат, Энгельс (Алмейда, 49), Дессолей, Винс, Юсуф (Фрай, 61), Верстрате (Геркенс, 75), Наингголан, Баликвиша, Саматта (Эггештайн, 75), Миеши.

«Сент-Жиллуа»: Морис, Кандусс, Берджесс, ван дер Хейден, Ньивкоп, Франсуа (Соринола, 66), Амани (Марк, 86), Нильсен, Теума, Ванзейр (Багер, 90), Ундав.

Де Лат, Бутез, Фрай – ван дер Хейден, Ундав, Морис