Сенсация в чемпионате Франции: вторая «Ницца» проиграла последней команде лиги
В матче 15-го тура чемпионата Франции «Ницца», идущая второй в таблице, принимала аутсайдера лиги «Мец».
Счет сенсационно открыли именно гости: на 31-й минуте отличился защитник «Меца» Сантонз.
«Ницца» атаковала, била по воротам соперника, давила, но забить так и не сумела. По статистике ударов «Ницца» переиграла «Мец» со счетом 20-2, но матч выиграли все равно гости.
В турнирной таблице Лиги 1 «Мец» после этой победы не особо улучшил свои позиции, оставшись последним (12 очков). А вот «Ницца» рискует потерять 2-е место уже сегодня, если «Ренн» выиграет свой матч у «Лорьяна».
Лига 1, 15-й тур
«Ницца» – «Мец» 0:1
Гол: Сантонз, 31
«Ницца»: Бенитес, Лотомба (Клод-Морис, 85), Тодибо, Данте, Бар, Стенгс (Дольберг, 74), Лемина (Шнайдерлин, 74), Росарио (Тюрам, 74), Клюйверт (Да Кунья, 81), Делор, Гуири.
«Мец»: Укиджа, Бронн, Куяте, Жемерсон, Сантонз, Пажо (Траоре, 81), Ндорам, де Превиль (Гуйе, 81), Нгетте (Сарр, 64), Делен, Ньян (Жозеф, 74).
Предупреждения: Ндорам (4), Жемерсон (16), Делор (21), Стенгс (39).
Обзор матча:
Комментарии 0