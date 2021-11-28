Сенсация в чемпионате Франции: вторая «Ницца» проиграла последней команде лиги

«Мец» защищался весь матч, но добыл 3 очка

Фото: Getty Images

В матче 15-го тура чемпионата Франции «Ницца», идущая второй в таблице, принимала аутсайдера лиги «Мец».

Счет сенсационно открыли именно гости: на 31-й минуте отличился защитник «Меца» Сантонз.

«Ницца» атаковала, била по воротам соперника, давила, но забить так и не сумела. По статистике ударов «Ницца» переиграла «Мец» со счетом 20-2, но матч выиграли все равно гости.

В турнирной таблице Лиги 1 «Мец» после этой победы не особо улучшил свои позиции, оставшись последним (12 очков). А вот «Ницца» рискует потерять 2-е место уже сегодня, если «Ренн» выиграет свой матч у «Лорьяна».

Лига 1, 15-й тур

«Ницца» – «Мец» 0:1

Гол: Сантонз, 31

«Ницца»: Бенитес, Лотомба (Клод-Морис, 85), Тодибо, Данте, Бар, Стенгс (Дольберг, 74), Лемина (Шнайдерлин, 74), Росарио (Тюрам, 74), Клюйверт (Да Кунья, 81), Делор, Гуири.

«Мец»: Укиджа, Бронн, Куяте, Жемерсон, Сантонз, Пажо (Траоре, 81), Ндорам, де Превиль (Гуйе, 81), Нгетте (Сарр, 64), Делен, Ньян (Жозеф, 74).

Предупреждения: Ндорам (4), Жемерсон (16), Делор (21), Стенгс (39).

Обзор матча: