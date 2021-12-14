«Сент-Этьен» получил нового главного тренера

Команду возглавил специалист по спасениям

Фото: Ligue 1

«Сент-Этьен» через свой сайт объявил о назначении нового тренера.

Им стал местный специалист Паскаль Дюпра. Он подписал контракт до конца сезона. Он сменил Клода Пюэля.

Дюпра известен по работе в «Кане» и «Тулузе». Обоих он в своем время спасал от вылета из Лиги 1.

На данный момент именно «Сент-Этьену» грозит вылет. Команда идет 20-й в таблице чемпионата Франции.