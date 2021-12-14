«Ренн» разнес «Сент-Этьен» и вышел на вторую строчку Лиги 1
«Сент-Этьен» получил нового главного тренера
Команду возглавил специалист по спасениям
14 декабря 15:25
Фото: Ligue 1
«Сент-Этьен» через свой сайт объявил о назначении нового тренера.
Им стал местный специалист Паскаль Дюпра. Он подписал контракт до конца сезона. Он сменил Клода Пюэля.
Дюпра известен по работе в «Кане» и «Тулузе». Обоих он в своем время спасал от вылета из Лиги 1.
На данный момент именно «Сент-Этьену» грозит вылет. Команда идет 20-й в таблице чемпионата Франции.
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