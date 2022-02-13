«Сент-Трюйден» уже без Филиппова прервал 10-матчевую беспроигрышную серию сенсационного новичка лиги

Отрыв «Сент-Жиллуа» во главе таблицы чемпионата Бельгии сократился до 7 очков

Фото - Юнион Сент-Жиллуа

В 27-м туре бельгийской Лиги Жупиле «Юнион Сент-Жиллуа» дома уступил «Сент-Трюйдену».

Ключевыми во встрече стали два пенальти. Если Брюль свою попытку реализовал, то Ванзейр на последних минутах не спас свою команду.

Перед матчем «Сент-Трюйден» отдал нападающего Александра Филиппова в аренду. Украинец будет выступать за «Ригу».

Сенсационный новичок лиги «Сент-Жиллуа», несмотря на поражение, опережает «Антверпен» во главе турнирной таблицы на семь очков. Команда не проигрывала на протяжение 10 матчей.

Чемпионат Бельгии, 27 тур

«Сент-Жиллуа» – «Сент-Трюйден» 1:0

Гол: Брюль, 54 (пен.)

«Сент-Жиллуа»: Морис, Кандусс (Мильян, 71), Бургесс, Мачида, Нильсен, Лазар Амани (Пуэртас, 71), Теума, Франсуа (Лапуссен, 55), Ньивкоп, Ванзейр, Ундав.

«Сент-Трюйден»: Шмидт, Тейшейра (Аль Дахиль, 83), Лейстнер, Бауэр, Конате, Лавале, Хасиока, Койта, Брюль (Кагава, 83), Клаусс (Райц, 72), Хаяси.

Кандусс, Ундав, Франсуа, Нильсен, Теума – Лавале, Шмидт