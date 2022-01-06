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Середняк АПЛ объявит о сделке с Коутиньо в ближайшие дни

«Астон Вилла» намерена арендовать бразильца у «Барселоны»
Футбол Примерa (Испания)
10:49
Середняк АПЛ объявит о сделке с Коутиньо в ближайшие дни
Фелиппе Коутиньо / Фото: Twitter

Нападающий «Барселоны» Фелиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Астон Вилле», сообщает Globo.

По информации источника, английский клуб намерен арендовать 29-летнего бразильца у каталонского клуба до конца сезона. Сообщается, что сделка может быть оформлена в ближайшие дни.

Коутиньо не против продолжить карьеру в «Астон Вилле», ведь тренером команды является Стивен Джеррард, с которым бразилец выступал в «Ливерпуле».

Ранее Коутиньо назвал условие, при котором он готов покинуть «Барселону».

Петр Приходько
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Теги

Филиппе Коутиньо Барселона (футбол)

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