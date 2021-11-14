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Сергей Ковалец рассказал о состоянии сына после тяжелой травмы

Лидер «Александрии» был прооперирован в Риме
Футбол Украинская Премьер-лига
14 ноября 22:58
Сергей Ковалец рассказал о состоянии сына после тяжелой травмы
Сергей Ковалец / Фото - Черноморец

Сергей Ковалец, отец полузащитника «Александрии» Кирилла Ковальца, рассказал о состоянии футболиста после операции.

После того, как сын был прооперирован в одной из римских клиник, специализирующейся на подобных травмах, курс восстановления ему было предложено пройти там же. Кирилл охотно согласился, так как не понаслышке знает о качестве лечения и реабилитации в ней.

В Риме он проведет предписанный итальянскими врачами основной восстановительный период, после чего продолжит его в Украине. По словам врачей, процесс реабилитации Кирилла идет по плану. Говорить же о сроках его возвращения на футбольное поле пока рано.

Ранее сообщалось, что Ковалец может пропустить до шести месяцев.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Сергей Ковалец Кирилл Ковалец Александрия

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