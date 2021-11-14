Сергей Ковалец рассказал о состоянии сына после тяжелой травмы

Сергей Ковалец / Фото - Черноморец

Сергей Ковалец, отец полузащитника «Александрии» Кирилла Ковальца, рассказал о состоянии футболиста после операции.

В Риме он проведет предписанный итальянскими врачами основной восстановительный период, после чего продолжит его в Украине. По словам врачей, процесс реабилитации Кирилла идет по плану. Говорить же о сроках его возвращения на футбольное поле пока рано.