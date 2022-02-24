Сергей Ребров: «Россия, что ты творишь?!»

Сергей Ребров / Фото: Twitter

Украинский тренер Сергей Ребров в шоке от вторжения России в Украину.

Где бы я ни играл и ни работал, всегда был сердцем из Украины. Сегодня, находясь далеко от Родины, я не могу умерить свой гнев. Россия, что ты творишь? Опомнись!

Весь мир с тобой, Украина! Бог с тобой, Украина! Держимся, правда за нами!».