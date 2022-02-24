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Сергей Ребров: «Россия, что ты творишь?!»

Украинский тренер в шоке от агрессии путина
Футбол Украинские легионеры
24 февраля 23:08
Сергей Ребров: «Россия, что ты творишь?!»
Сергей Ребров / Фото: Twitter

Украинский тренер Сергей Ребров в шоке от вторжения России в Украину.

«Не могу найти слов, чтобы выразить свое возмущение по поводу убийственных действий врага моей родной страны. Для меня это не просто Родина – для меня это самая лучшая страна.

Где бы я ни играл и ни работал, всегда был сердцем из Украины. Сегодня, находясь далеко от Родины, я не могу умерить свой гнев. Россия, что ты творишь? Опомнись!

Весь мир с тобой, Украина! Бог с тобой, Украина! Держимся, правда за нами!».

Напомним, многие украинские футболисты уже пожелали смерти президенту РФ Владимиру путину

Источник: zbirna.com Петр Приходько
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