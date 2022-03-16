Серия А предложила Монзуль сотрудничество и уже назначила ее на первый матч чемпионата Италии

Украинский арбитр не приостановит свою деятельность

Екатерина Монзуль / Фото: УАФ

Украинский арбитр Екатерина Монзуль получила предложение о сотрудничестве от итальянской Серии А, сообщает официальный сайт федерации футбола Италии.

Монзуль уже назначена на первый матч в Италии – она будет главным арбитром матча женской Серии А «Интер» – «Сампдория».

В федерации сообщили, что хотят сотрудничать с Монзуль и будут привлекать ее также и к матчам мужского чемпионата Италии.

Напомним, УПЛ так и не была возобновлена после зимней паузы из-за начавшегося вторжения россии в Украину 24-го февраля. Тем не менее, президент УАФ Андрей Павелко намерен продолжить соревнования.