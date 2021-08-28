Стало известно, почему сорвался переход Роналду в «Ман Сити»
Сестра Роналду – о возвращении брата в МЮ: «Добро пожаловать домой»
Катя Авейру рада переходу форварда в АПЛ
16:59
Криштиану Роналду / фото - AFP
Катя Авейру, сестра звездного португальского форварда Криштиану Роналду, в своем Instagram прокомментировала возвращение брата в «Манчестер Юнайтед».
«Добро пожаловать домой, любовь моя, добро пожаловать в то место, которое ты заслуживаешь. Горжусь тобой, мое счастье. Спасибо за то, что ты такой великий человек».
Напомним, стало известно, почему сорвался переход Роналду в «Ман Сити».
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