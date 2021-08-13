Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело в Ла Лиге, но через несколько лет они вернутся
Сетьен: «То, что я увидел в раздевалке «Барселоны» я не видел за 40 лет в футболе»
Испанец не готов вернуться к работе
11:56
Фото: Marca
Бывший тренер «Барселоны» Кике Сетьен признался Marca, что пока не хочет возвращаться к работе тренером.
«Я никогда не видел такой раздевалки ни в национальной сборной, ни в клубе. Это было что-то и у меня это вызвало шок. Есть немало вещей, которые вы не можете контролировать. Вы оказываетесь в раздевалке, в которой нет счастья. То, что я увидел там, не видел за сорок лет, занимаясь футболом.
Футбол, которым я жил последние годы, – это не тот футбол, который мне нравится. Мне всегда нравилось играть в футбол. Правда, я никогда не думал, что буду тренером. Сейчас я не вижу себя тренером, я потерял всякий интерес.
Задолженность? Прошло два месяца с последнего разговора. Я не готов простить долг».
Сетьен был уволен год назад еще при президентстве Жозепа Бартомеу.
Комментарии 0