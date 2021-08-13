Сетьен: «То, что я увидел в раздевалке «Барселоны» я не видел за 40 лет в футболе»

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Бывший тренер «Барселоны» Кике Сетьен признался Marca, что пока не хочет возвращаться к работе тренером.

Футбол, которым я жил последние годы, – это не тот футбол, который мне нравится. Мне всегда нравилось играть в футбол. Правда, я никогда не думал, что буду тренером. Сейчас я не вижу себя тренером, я потерял всякий интерес.

Задолженность? Прошло два месяца с последнего разговора. Я не готов простить долг».