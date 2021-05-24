Севидов: «Если я участвовал в договорных матчах, назовите хотя бы один»

Александр Севидов / Фото - ФК Мариуполь

Украинский тренер Александр Севидов высказался в эфире программы «ТаТоТаке» по поводу своего пожизненного отстранения от футбола.

Через год я снова каким-то волшебным образом оказался в этом деле и как итог – получил не пять лет, как просит Баранка, а дали пожизненное. Точнее, это просит не Баранка, он там вообще ничего не может просить, там только есть один человек, который имеет такое влияние на УАФ.

Вот у меня есть три вопроса. Если Севидов участвовал в договорных матчах, назовите хотя бы один такой матч. Второй вопрос: хотя бы один матч ПФК «Сумы» был признан договорным? И если Севидов общался с судьями, то назовите, кому он предлагал деньги.

Опросите всех футболистов и скажите. Если хотя бы один сказал, что я подходил к нему с незаконным предложением – меня бы дисквалифицировали еще несколько нет назад.