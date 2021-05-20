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Севидов – о пожизненном отстранении от футбола: «Беспредел, иначе это не назовешь»

Специалист намерен оспорить решение УАФ в CAS
Футбол Украинская Премьер-лига
20 мая 21:00
Севидов – о пожизненном отстранении от футбола: «Беспредел, иначе это не назовешь»
Александр Севидов / Фото - Динамо Киев от Шурика

Украинский специалист Александр Севидов прокомментировал решение Апелляционного комитета УАФ пожизненно отстранить его от футбола. Тренер намерен обращаться в международные инстанции.

Комментировать собственно говоря нечего. Конечно, я буду обращаться в Спортивный суд Лозанны, чтобы отменить это решение. Решение, которое ни на что не натянешь. Есть понимание, как мне действовать дальше. Нарушены все регламентные нормы. Беспредел, иначе это решение не назовешь.

Не хочу оправдываться, но пусть наберутся смелости и прямо скажут и покажут хоть один матч, в котором был замешан Севидов. Это жесткое решение, несправедливое, ведь нет никаких доказательств, все только на догадках и слухах «там услышали», «Там сказали».

Не могу понять, первое решение было отстранить на пять лет. Три года длилась апелляция, ничего не смогли доказать. И вот сейчас такое решение. Конечно, будем разбираться и однозначно подавать в CAS.

Ранее Севидов не менее эмоционально отреагировал на подозрения в организации матчей с фиксированным результатом в «Минае».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Александр Севидов УАФ Минай

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