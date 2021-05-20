Севидов – о пожизненном отстранении от футбола: «Беспредел, иначе это не назовешь»

Александр Севидов / Фото - Динамо Киев от Шурика

Украинский специалист Александр Севидов прокомментировал решение Апелляционного комитета УАФ пожизненно отстранить его от футбола. Тренер намерен обращаться в международные инстанции.

Не хочу оправдываться, но пусть наберутся смелости и прямо скажут и покажут хоть один матч, в котором был замешан Севидов. Это жесткое решение, несправедливое, ведь нет никаких доказательств, все только на догадках и слухах «там услышали», «Там сказали».

Не могу понять, первое решение было отстранить на пять лет. Три года длилась апелляция, ничего не смогли доказать. И вот сейчас такое решение. Конечно, будем разбираться и однозначно подавать в CAS.