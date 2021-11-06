Севидов: «От «Шахтера» мы все время слышим о философии, о ДНК, о яйцах, но пока нет сказочного футбола»

Фото: footballua.tv

Бывший тренер Александр Севидов поделился мнением о матче «Шахтера» с «Реалом» (1:2) в Лиге чемпионов.

Но когда Реалу нужно было – они прибавили, забили и снова успокоились. Тут не нужно забывать, что сейчас «Реал» тренирует итальянец Карло Анчелотти и теперь от команды ждать какого-то искрометного и безбашенного футбола не приходится. Это старый опытный лис, который знает не только как войти, но и где выйти.

«Шахтер» понравился больше чем в первом матче. Но это у нас психологическая проблема – мы все время слышим о философии, о ДНК, о яйцах, о тактическом прорыве, о великолепной игре. И вот мы ждем от «Шахтера» сказочного футбола, но пока что мы его никак не дождемся, ведь на сцене одни и те же фигуры. Пока что я не вижу той великолепной игры, которую ставит Де Дзерби.

Степаненко выгрызает центр поля, Додо взрывает фланги – но это было и при Фонсеке, и при Каштру, такая игра была и при Луческу.

Не собираюсь критиковать «Шахтер» или Де Дзерби – они сыграли лучше, чем в первом матче с «Реалом», но этого мало. Такой игры хватает, чтобы забивать по 4 гола «Десне», но не для борьбы с Реалом».