В «Манчестер Юнайтед» подтвердили, что Марсьяль хочет уйти в январе
«Севилья» близка к аренде Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
Форвард хочет уехать из АПЛ
09:29
Фото: Marca
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль близок к уходу из клуба.
Переговоры по французу ведет «Севилья», которая хочет взять его в аренду. Как утверждает L’Équipe, у испанцев не будет права выкупа.
Аренда будет рассчитана до конца сезона. Марсьяль уже дал добро на переход. Стороны улаживают последние детали.
В этом сезоне на счету француза семь матчей в АПЛ и один забитый мяч.
Летом МЮ отказал в его аренде в «Лион».
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