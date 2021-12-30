Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Севилья» близка к аренде Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Форвард хочет уехать из АПЛ
Футбол Примерa (Испания)
09:29
«Севилья» близка к аренде Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
Фото: Marca

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль близок к уходу из клуба.

Переговоры по французу ведет «Севилья», которая хочет взять его в аренду. Как утверждает L’Équipe, у испанцев не будет права выкупа.

Аренда будет рассчитана до конца сезона. Марсьяль уже дал добро на переход. Стороны улаживают последние детали.

В этом сезоне на счету француза семь матчей в АПЛ и один забитый мяч.

Летом МЮ отказал в его аренде в «Лион».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Антони Марсьяль Севилья Манчестер Юнайтед

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Онлайн трансляция
Футбол Премьер-Лига (Англия)
29 декабря 20:14
Вот это поворот! Роналду хочет перейти в «Барселону»
Вот это поворот! Роналду хочет перейти в «Барселону»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
29 декабря 16:26
Хавбек «Манчестер Юнайтед» может перейти в чемпионат Испании
Хавбек «Манчестер Юнайтед» может перейти в чемпионат Испании
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 16:48
Главный тренер «Ньюкасла»: «Мы заслуживали победу в матче с МЮ»
Главный тренер «Ньюкасла»: «Мы заслуживали победу в матче с МЮ»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 10:52
Роналду не создал ни одного момента в матче с «Ньюкаслом»
Роналду не создал ни одного момента в матче с «Ньюкаслом»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 09:59
Мать Роналду: «Криштиану будет играть до сорока лет»
Мать Роналду: «Криштиану будет играть до сорока лет»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 декабря 09:50

Новости: Футбол

«Бавария» связывалась с форвардом «Динамо»
«Бавария» связывалась с форвардом «Динамо»
Украинская Премьер-лига
11:12
«Днепр-1» выкупил контракт бразильского полузащитника
«Днепр-1» выкупил контракт бразильского полузащитника
Украинская Премьер-лига
10:54
Экс-вратарь «Динамо» не перейдет в «Легию»
Экс-вратарь «Динамо» не перейдет в «Легию»
Украинские легионеры
10:31
Шабанов продлил контракт с «Динамо»
Шабанов продлил контракт с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:11
Клуб Второй лиги остался без игроков и тренера
Клуб Второй лиги остался без игроков и тренера
Первая лига
09:50
«Севилья» близка к аренде Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
«Севилья» близка к аренде Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
Примерa (Испания)
09:29
У «Барселоны» сорвались переговоры с Дембеле. Он покинет команду
У «Барселоны» сорвались переговоры с Дембеле. Он покинет команду
Примерa (Испания)
09:10
Сын Костышина покинул «Колос»
Сын Костышина покинул «Колос»
Украинская Премьер-лига
08:52
Соуза покинул пост тренера сборной Польши и возглавил бразильский клуб
Соуза покинул пост тренера сборной Польши и возглавил бразильский клуб
В Европе
08:29
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Все новости