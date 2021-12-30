«Севилья» близка к аренде Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Форвард хочет уехать из АПЛ

Фото: Marca

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль близок к уходу из клуба.

Переговоры по французу ведет «Севилья», которая хочет взять его в аренду. Как утверждает L’Équipe, у испанцев не будет права выкупа.

Аренда будет рассчитана до конца сезона. Марсьяль уже дал добро на переход. Стороны улаживают последние детали.

В этом сезоне на счету француза семь матчей в АПЛ и один забитый мяч.

Летом МЮ отказал в его аренде в «Лион».