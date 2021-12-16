«Севилья» едва не вылетела из Кубка Испании, лишь в серии пенальти обыграв команду третьей лиги

«Андрач» был близок к сенсации

Фото: Marca

«Севилья» в матче 1/32 финала Кубка Испании с трудом обыграла клуб третьей лиги «Андрач».

Команды обменялись голами во втором тайме, но все решила серия пенальти. в «Лотерее» именно «Севилье» повезло больше и команда сумела пройти в следующий раунд.

Примечательно, что «Севилья» играла почти основным составом. В Ла Лиге команда идет на второй строчке.

Кубок Испании. 1/32 финала:

«Андрач» – «Севилья» 1:1 (пен. 5:6)

В следующий раунд также прошли «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».