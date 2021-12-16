«Севилья» поднялась на второе место в Примере, переиграв «Атлетик»
«Севилья» едва не вылетела из Кубка Испании, лишь в серии пенальти обыграв команду третьей лиги
«Андрач» был близок к сенсации
08:10
Фото: Marca
«Севилья» в матче 1/32 финала Кубка Испании с трудом обыграла клуб третьей лиги «Андрач».
Команды обменялись голами во втором тайме, но все решила серия пенальти. в «Лотерее» именно «Севилье» повезло больше и команда сумела пройти в следующий раунд.
Примечательно, что «Севилья» играла почти основным составом. В Ла Лиге команда идет на второй строчке.
Кубок Испании. 1/32 финала:
«Андрач» – «Севилья» 1:1 (пен. 5:6)
В следующий раунд также прошли «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».
Комментарии 0