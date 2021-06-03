«Барселоне» интересен защитник «Севильи»
«Севилья» интересуется экс-футболистом «Барселоны»
Игрок может вернуться в Испанию
13:13
Алексис Санчес / фото - Goal
Чиллийский нападающий «Интера» Алексис Санчес может этим летом перебраться в «Севилью», сообщает Sport.es.
Клуб из Андалуссии желает усилиться опытным футболистом перед следующим сезоном, где им снова предстоит выступать в Лиге Чемпионов. Опытный чилиец кажется руководству отличным вариантом усиления состава.
Тем более, команду может покинуть Алехандро Гомес, и ему может понадобиться замена.
Санчес уйдет из «Интера» этим летом. В минувшем сезоне 32-летний нападающий отыграл за «нерадзурри» 38 матчей, в которых набрал 15 очков по системе гол+пас.
Напомним,«Севилья» может потерять лидера защиты.
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