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«Севилья» интересуется экс-футболистом «Барселоны»

Игрок может вернуться в Испанию
Футбол Примерa (Испания)
13:13
«Севилья» интересуется экс-футболистом «Барселоны»
Алексис Санчес / фото - Goal

Чиллийский нападающий «Интера» Алексис Санчес может этим летом перебраться в «Севилью», сообщает Sport.es.

Клуб из Андалуссии желает усилиться опытным футболистом перед следующим сезоном, где им снова предстоит выступать в Лиге Чемпионов. Опытный чилиец кажется руководству отличным вариантом усиления состава.

 Тем более, команду может покинуть Алехандро Гомес, и ему может понадобиться замена.

Санчес уйдет из «Интера» этим летом. В минувшем сезоне 32-летний нападающий отыграл за «нерадзурри» 38 матчей, в которых набрал 15 очков по системе гол+пас.

Напомним,«Севилья» может потерять лидера защиты.

Павел Харченко
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Теги

Алексис Санчес Севилья Интер

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