«Севилья» интересуется экс-футболистом «Барселоны»

Игрок может вернуться в Испанию

Алексис Санчес / фото - Goal

Чиллийский нападающий «Интера» Алексис Санчес может этим летом перебраться в «Севилью», сообщает Sport.es.

Клуб из Андалуссии желает усилиться опытным футболистом перед следующим сезоном, где им снова предстоит выступать в Лиге Чемпионов. Опытный чилиец кажется руководству отличным вариантом усиления состава.

Тем более, команду может покинуть Алехандро Гомес, и ему может понадобиться замена.

Санчес уйдет из «Интера» этим летом. В минувшем сезоне 32-летний нападающий отыграл за «нерадзурри» 38 матчей, в которых набрал 15 очков по системе гол+пас.

Напомним,«Севилья» может потерять лидера защиты.