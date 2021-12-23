«Севилья» может лишить «Барселону» усиления и перехватить у нее звездного форварда

Андалусийцы имеют больше шансов побороться за трофеи в этом сезоне

Эдинсон Кавани / фото - 90min

Каталонская «Барселона» хочет усилить состав зимой и интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани.

Но планам «блаугранас» готова помешать «Севилья», идущая на втором месте в чемпионате. Как сообщает Mundo Deportivo, андалусийцы вмешались в переговоры и хотят сами приобрести уругвайца.

Сложность для «сине-гранатовых» была в том, что они смогли бы подписать форварда только в том случае, если бы он разорвал контракт с МЮ. «Севилья» же готова выкупить футболиста у «дьяволов». Оценочная стоимость уругвайца – 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Кавани провел лишь 8 матчей, в которых забил 1 гол.

«Севилья» после 19-ти туров идет на 2-й строчке в таблице, отставая от первого места на 8 очков. Каталонцы же имеют на 10 пунктов меньше, расположившись на 7-й позиции.



Ранее сообщалось, что «Барселона» в шаге от подписания вингера «Манчестер Сити».