«Севилья» на выезде минимально справилась с «Сельтой»
В матче 9-го тура Примеры «Сельта» на своем поле принимала «Севилью».
Единственный гол в составе команды Лопетеги забил Рафа Мир и принес ей победу.
Таким образом, «Севилья» сравнялась по очкам с «Реалом» и «Атлетико», матчи которых в этом туре перенесены из-за игр сборных.
Примера, 9-й тур
«Сельта» – «Севилья» 0:1
Голы: Мир, 54.
«Сельта»: Дитуро, Мальо, Мурильо, Айду, Галан, Денис Суарес, Мендес, Бельтран (Гальярдо, 81), Нолито (Серви, 73), Аспас, Санти Мина.
«Севилья»: Буну, Навас, Фернандо, Рекик, Аугустинссон, Ракитич (Сусо, 53), Гудель, Жордан (Оскар Родригес, 73), Окампос (Акунья, 73), Оливер Торрес (Дилэйни, 53), Рафа Мир (Ламела, 66).
Предупреждения: Мендес (2), Ракитич (11), Навас (38), Жордан (62), Аспас (88).
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