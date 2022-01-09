«Севилья» не отпустила «Реал» в отрыв, одержав победу с любимым счетом

Андалуссийцы спокойно взяли три очка

фото - ABC de Sevilla

В матче 21-го тура Примеры «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» принимала «Хетафе».

Победу хозяевам принес единственный гол Рафы Мира, забитый на 22-й минуте.

Таким образом, подопечные Лопетеги не дали «Реал» уйти в отрыв в таблице Примеры, сократив отставание от лидеров до пяти пунктов. У андалуссийцев еще есть один матч в запасе.

«Севилья» в очередной раз одержала минимальную победу со счетом 1:0 – уже седьмую такую в нынешнем розыгрыше турнира.

Примера, 21-й тур

«Севилья» – «Хетафе» 1:0

Голы: Мир, 22.

«Севилья»: Дмитрович, Монтьель, Диего Карлос, Кунде (Гудель, 46), Акунья, Фернандо, Оливер Торрес (Ракитич, 62), Жордан, Гомес, Окампос, Рафа Мир.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка, Сильва (Янкто, 74), Кабако, Максимович, Аленья, Флорентину, Мата (Поведа, 64), Унал.

Предупреждения: Джене (29), Окампос (37), Сильва (65), Флорентину (84).